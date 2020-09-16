Барнаул, , 13:55 — REGNUM «Серые зарплаты» вряд ли кто может оценить, есть лишь косвенные размышления экспертов при сопоставлении данных о выплаченных зарплатах и проданных товарах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» в Барнауле Константин Емешин, комментируя появившиеся данные о том, что до конца 2020 г. объем так называемых серых зарплат вырастет на треть:

«Серая» зарплата Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это «средне-потолочные» данные. Можно лишь делать прогнозы о тенденциях. Эксперты указанных организаций и делают такой прогноз на основании сопоставления интересов работников и работодателей. Отслеживая квартплату по жильцам нашего ТСЖ, могу предположить, что только пенсионеры платят регулярно квартплату и чиновники. Все остальные работающие жильцы (40%) явно имеют эпизодический доход, и, похоже, он связан с «серыми» доходами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Института развития правового общества, «Опоры России» и «Деловой России» предположили, что до конца года объем «серых зарплат» вырастет на треть.

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