Москва, , 13:50 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы не предполагает средств на модернизацию учебной базы и повышение квалификации преподавателей в части цифровой компетенции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в Госдуме в ходе «правительственного часа» с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

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«Несмотря на то, что российское высшее образование в целом справилась с вызовом по переходу на удаленное обучение в этом году, отмечен ряд проблем: недостаточная развитость информационно-коммуникационной инфраструктуры, отсутствие опыта дистанционного обучения и не готовность преподавателей к такому формату», — заявил Зайцев.

Счетная палата предупреждает о связанных с этим рисках.

«Серьезным риском решения данных проблем является отсутствие оценки Минобрнауки потребности развития цифровой инфраструктуры вузов, и как итог бюджетные ассигнования на модернизацию учебной базы и повышения квалификации преподавателей в части цифровой компетенции в проекте федерального бюджета на ближайший трехлетний период не планируется. Это, конечно, вызывает определенное беспокойство», — заявил аудитор.