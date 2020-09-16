Воронеж, , 13:46 — REGNUM Арбитражный суд полностью отказал в удовлетворении иска АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (дочерняя компания РЖД) к департаменту финансов и департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области на 357,5 млн рублей. Это следует из информации на сайте арбитражного суда.

Иск был направлен в 2015 году — компания пыталась через суд взыскать с властей Воронежской области убытки, возникшие «в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские пригородные перевозки на территории Воронежской области в 2012 году» — так называемые «выпавшие доходы».

15 сентября 2020 года в картотеке арбитражных дел появилось сообщение об отказе в иске. Соответствующий документ суда пока не опубликован.

Добавим, что на рассмотрении в суде также остаются иски компании о возмещении выпавших доходов за 2013 и 2014 годы, общая сумма требований по ним превышает 720 млн рублей.

Как напоминает ИА REGNUM, речь идет о взыскании средств, которые якобы недополучили железнодорожники из бюджета в качестве компенсации за обслуживание льготных пассажиров пригородных поездов: региональные бюджеты субсидировали разницу между установленными тарифами и реальной стоимостью перевозок. Однако в Воронежской области и в ряде других регионов власти отказались оплачивать выставленные ППК суммы, посчитав расчеты непрозрачными. В 2014—2015 годах отказ заплатить требуемую сумму привел к массовой отмене пригородного железнодорожного транспорта. Так, в декабре 2014 года в Воронежской области действовали 119 электричек, а уже в начале января 2015-го железнодорожники отменили более 30 поездов.

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