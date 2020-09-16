Москва, , 13:37 — REGNUM В настоящее время нецелесообразно как-либо изменять ключевую ставку Банка России, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя экспертную дискуссию о том, какое решение примет ЦБ РФ по ключевой ставке.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшее время состоится заседание Совета директоров Центрального банка, где будут обсуждать этот вопрос. Вероятнее всего, по итогам заседания ставка останется на прежнем уровне, — сказал Твердохлеб. — Сейчас страна выходит из периода летних отпусков и кризиса, связанного с пандемией. И делать какие-либо изменения ключевой ставки именно сейчас едва ли целесообразно. Но и исключать снижение ставки на четверть процентного пункта нельзя».

Как подчеркнул экономист, скорее всего, до конца года ставка будет в пределах четырех процентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ключевая ставка будет расти с конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист прогнозирует курс доллара по 70 рублей к концу года

Читайте развитие сюжета: От Центробанка РФ ждут снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта