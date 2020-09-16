Москва, 16 сентября 2020, 13:37 — REGNUM В настоящее время нецелесообразно как-либо изменять ключевую ставку Банка России, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя экспертную дискуссию о том, какое решение примет ЦБ РФ по ключевой ставке.
Как подчеркнул экономист, скорее всего, до конца года ставка будет в пределах четырех процентов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ключевая ставка будет расти с конца 2020 года.
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