Москва, , 13:28 — REGNUM На сегодняшний день ни решений о повышении акцизов на табак, ни решений о повышении налогов на добычу полезных ископаемых для химической и металлургической промышленности не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений пока не принималось», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ сообщили о подготовке Минфином РФ проекта поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.