Москва, , 13:32 — REGNUM В России зафиксировано подорожание почти всех моделей Renault, представленных на авторынке. Об этом 16 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Подорожание коснулось почти всех моделей французской марки. Цены на них возросли на 6 — 33 тыс. рублей, или на 0,6 — 4,2% относительно прежней стоимости. Исключением стал только кроссовер Koleos.

Меньше всего подорожали Logan Stepway и Sandero Stepway. Стоимость этих моделей выросла на 6 — 12 тыс. рублей. При этом больше всего подорожали Renault Duster. Цены на все версии данной модели выросли на 16 — 33 тыс. рублей. Исключением стала только комплектация Drive Plus.

Диапазон цен на автомобили французской марки теперь выглядит в России следующим образом:

Arkana — от 1 124 до 1 640 тыс. рублей;

Duster — от 810 до 1 207 тыс. рублей;

Kaptur — от 1 055 до 1 550 тыс. рублей;

Logan — от 645 до 851 тыс. рублей;

Logan Stepway — от 770 до 948 тыс. рублей;

Sandero — от 656 до 862 тыс. рублей;

Sandero Stepway — от 813 до 987 тыс. рублей.

Напомним, в августе 2020 года компания Renault повысила цены на автомобили на 6−18 тысяч рублей.

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