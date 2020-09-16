Москва, , 13:26 — REGNUM Минобрнауки совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) обратится в Госдуму с поправками в законодательство о госзакупках для развития консорциумов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

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"Помощь депутатов нам здесь потребуется… Что касается законопроектов, мы будем обращаться с ФАС, чтобы были особые преференции для тех, кто создает настоящие консорциумы», — заявил Фальков.

Речь идет о поправках в законодательство о госзакупках, в частности, в законы 44-ФЗ и 223-ФЗ, уточнил министр.