Магас, , 13:26 — REGNUM В Ингушетии нашли применение одному из простаивающих предприятий: на месте завода электродвигателей малой мощности создадут обувную фабрику. В этом же здании планируется запуск производства чулочно-носочных изделий, полипропиленовых крышек и ручек. Об этом сообщил 15 сентября председатель правительства региона Владимир Сластенин.

По его словам, всего планируется «реанимировать» 11 простаивающих предприятий, построенных в разное время за счет государственных средств. Договоренность по ряду объектов с инвесторами уже имеется.

Напомним, власти Ингушетии еще два года назад планировали создать несколько технопарков, разместив их на территориях бывших заводов и предприятий, ныне не работающих и заброшенных. Так, уже давно не используется завод электродвигателей малой мощности, на котором планировалось выпускать электровибрационные насосы «Исток-Н» и «Исток», центробежные скважинные насосы. Планировалось, что на предприятии будут работать около 300 рабочих. При выходе на полную производственную мощность оно должно было выпускать 47 тысяч насосов в год.

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