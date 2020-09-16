Москва, , 13:12 — REGNUM По итогам августа 2020 года в России на вторичном рынке больше всего было продано автобусов марки ПАЗ. Об этом 16 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за последний месяц лета 2020 года в стране было перепродано 753 подержанных автобусов ПАЗ. Это на 29% меньше, чем год назад.

На втором месте списка самых продаваемых на вторичном рынке автобусов разместилась техника компании МАЗ. Её в России было перепродано 114 единиц. Здесь наблюдается рост на 56%. Тройку лидеров замыкают автобусы ЛИАЗ с результатом 95 перепроданных автобусов (-61%).

Далее идут автобусы компаний НЕФАЗ (81 ед.; — 46,7%) и ТагАЗ (50 ед.; — 16,7%).

Напомним, по итогам августа текущего года в России было перепродано 1556 автобусов, что на 30% меньше, чем в августе год назад.

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