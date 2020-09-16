Москва, , 13:03 — REGNUM Российские компании и индивидуальные предприниматели, которым удалось выжить после пандемии, теперь вынуждены экономить во всем. Об том корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал прогноз о росте в РФ объема «серых» заработных плат.

«Вообще бизнесу пришлось пережить тяжелые времена, — сказал экономист. — Некоторые закрылись навсегда. Плюс к этому инвестиционный климат оставляет желать лучшего, ужесточение налоговой системы, достаточно невыгодные кредитные условия и другие ограничения приводят к сокращению работающих компаний и ИП, сдерживают деловую активность. Компании, ИП, которым удалось выжить, вынуждены экономить во всем. В том числе и на налоговых выплатах и выполнении социальных обязательств. Уходя в неформальную занятость и выплаты зарплат в конвертах, они снижают финансовую нагрузку на бизнес».

Как подчеркнул эксперт, полностью вывести бизнес из тени не получится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, что спрогнозированный экспертами «Деловой России» и «Опоры России» рост объема «серых» заработных плат обоснован и закономерен.

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