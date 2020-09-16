Москва, 16 сентября 2020, 12:57 — REGNUM Спрогнозированный в России рост объема «серых» заработных плат обоснован и закономерен, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие предположения экспертов «Деловой России» и «Опоры России».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал прогноз, что по итогам года рост объема «серых» зарплат в России составит 30%.
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