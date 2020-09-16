Москва, , 12:57 — REGNUM Спрогнозированный в России рост объема «серых» заработных плат обоснован и закономерен, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие предположения экспертов «Деловой России» и «Опоры России».

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«Прогноз вполне обоснованный и закономерный. «Серые» заработные платы были всегда. Были периоды, когда данный показатель снижался. По итогам прошлого года скрытые доходы жителей России были на уровне 12,6% ВВП. Сейчас же, когда малому бизнесу, ИП выжить достаточно сложно, им приходится оптимизировать затраты в части социальных обязательств перед государством и не отражать официально полную заработную плату», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал прогноз, что по итогам года рост объема «серых» зарплат в России составит 30%.

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