Пермь, , 12:54 — REGNUM В Пермском крае сделан пересчёт тарифа за вывоз мусора. В результате население заплатит по квитанциям на 12 млн меньше, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в октябре 2019 года регоператор по обращения с ТКО должен был применить сниженный тариф. Однако министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья только в июне 2020 года приняло документ об изменении тарифа.

Прокуратура потребовала произвести потребителям коммунальной услуги перерасчет платы в меньшую сторону. В течение месяца требование не исполнили. В адрес руководства ПКГУП «Теплоэнерго» (региональный оператор) прокурор внес представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования пермяки получат квитанции за август с меньшей суммой за вывоз мусора.

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