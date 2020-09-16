Мурманск, , 12:54 — REGNUM В Мурманск из Китая отправились сразу три «золотых» сухогруза: «GOLDEN SUEK», «GOLDEN STRENGTH» и «GOLDEN PERL». Об этом со ссылкой на главного диспетчера в заполярном порту сообщает B-port.

Ожидается, что суда пришвартуются к причалам Мурманского морского торгового порта в начале октября.

Напомним, что всего месяц назад все три сухогруза уже были в Мурманске. Приняв более 200 000 тонн железорудного концентрата, они вышли из Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала и отправились в порты Китая по главной морской арктической трассе России. Теперь «золотой флот» пройдет этот маршрут в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский порт планирует в навигационном сезоне 2020−2021 стать центром перевалки дальневосточной рыбы. Все поставки будут осуществляться по Севморпути. Кроме того, порт ждет предложений по поставе рыбы с Камчатки.