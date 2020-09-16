Москва, , 12:51 — REGNUM По итогам августа 2020 года в РФ было перепродано 1556 автобусов — на 30% меньше, чем год назад. Об этом 16 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом автобусов отечественных марок на вторичном рынке России за отчетный месяц было перепродано 1277 экземпляров, что на 32% меньше, чем в прошлом году. В тоже время автобусов иностранных марок в стране было перепродано всего 279 экземпляров. Здесь падение составило 17,5%.

За первые восемь месяцев текущего года продажи подержанных авто в России снизились на 29,5%, до 12 594 экземпляров. Из них перепродажи российских автобусов составили 10 557 единиц, а автобусов-иномарок — 2037 экземпляров.

Напомним, в августе 2020 года в России был продан 861 экземпляр автобусов (кроме категории М2).

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