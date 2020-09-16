Пекин, , 12:39 — REGNUM По итогам мая — августа 2020 года дилеры Toyota продали в Китае более 41 тыс. моделей Wildlander. Об этом 16 сентября сообщается на сайте NJcar.ru

Таким образом, Wildlander в отчётный период на семь тысяч авто опередил по продажам прямого своего конкурента — модель KIA Sportage.

Модель Wildlander собрана на «тележке» RAV4 пятого поколения. Внешне автомобиль выделяется новым бампером, а также иной передней и задней оптикой. Длина Wildlander составляет 4665 мм, а расстояние между осями равно 2 690 мм.

В движение Toyota Wildlander приводит атмосферный мотор рабочим объёмом два литра. Максимальная мощность агрегата равна 171 л. с. Кроме того, в линейке двигателей есть гибридная установка, состоящая из 2,5-литрового силового мотора и электродвигателя. Общая мощность движка достигает 222 «лошадей».

Ранее японское тюнинг-ателье TRA-Kyoto представило тюнинговый пакет для раллийного хэтчбека Toyota GR Yaris, делающий стиль авто более агрессивным.

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