Минск, , 12:32 — REGNUM Профильные министерства и операторы связи России и Белоруссии 17 сентября обсудят ход выполнения дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом 16 сентября сообщили в министерстве связи и информатизации Белоруссии.

«(17 сентября) состоится обсуждение актуальных вопросов хода выполнения мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства», — сообщили ТАСС в министерстве, добавив, что обсуждение состоится в режиме видео-конференц-связи.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена роуминга в Союзном государстве России и Белоруссии предусмотрена «дорожной картой», принятой в декабре 2019 года. До этого, 30 июня 2017 года, была принята резолюция Высшего государственного совета Союзного государства, которая дала начало работе по отмене роуминга на территории Белоруссии и России.

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