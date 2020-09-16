Сеул, , 12:52 — REGNUM Совместный проект Южной Кореи и Камбоджи реализуемый в рамках программы сокращения выбросов в результате обеслесения и деградации лесов (СВОД+) поспособствовал снижению выбросов парниковых газов на территории Камбоджи на 650 тыс. тонн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Лесной службы Южной Кореи.

По их словам, проект помог сохранить леса, улучшить биоразнообразие и повысить уровень жизни местного населения.

Отмечается, что в рамках совместного проекта около 3 000 человек смогли принять участие в образовательных программах в сфере сельского хозяйства, около 1000 человек получили помощь в поиске альтернативных источников доходов. Кроме того, была оказана помощь в мониторинге и защите лесов от незаконной вырубке и отлова животных.

Отметим, что реализация проекта началась в 2015 году после подписания соответствующего бизнес соглашения между представителями Лесной службы Южной Кореи и правительством Камбоджи.