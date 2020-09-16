Калуга, 16 сентября 2020, 13:47 — REGNUM К новому циклу онлайн-уроков финансовой грамотности приступил с 16 сентября Банк России. Более 350 дистанционных уроков пройдут за три месяца в учебных заведениях Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
По её словам, онлайн-занятия рассчитаны на учащихся 8−11 классов, а также студентов техникумов и колледжей. Спикеры — сотрудники Банка России и финансовых компаний. На уроках эксперты финансового рынка расскажут подросткам, как копить деньги, защищаться от кибермошенников, использовать различные финансовые инструменты. Также состоятся занятия, посвященные страхованию, налогам и пенсии. Вебинары будут проходить по будням, продолжительность каждого урока — 45 минут.
В 2019 года Калужская область вошла в десятку лидеров проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» по охвату школ и заняла девятое место в России. В онлайн-уроках приняли участие более 264 образовательных учреждений региона.
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