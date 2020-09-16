Калуга, , 13:47 — REGNUM К новому циклу онлайн-уроков финансовой грамотности приступил с 16 сентября Банк России. Более 350 дистанционных уроков пройдут за три месяца в учебных заведениях Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

По её словам, онлайн-занятия рассчитаны на учащихся 8−11 классов, а также студентов техникумов и колледжей. Спикеры — сотрудники Банка России и финансовых компаний. На уроках эксперты финансового рынка расскажут подросткам, как копить деньги, защищаться от кибермошенников, использовать различные финансовые инструменты. Также состоятся занятия, посвященные страхованию, налогам и пенсии. Вебинары будут проходить по будням, продолжительность каждого урока — 45 минут.

«Знакомство с основами финансовой грамотности актуально для учащихся разного возраста. Например, с 12 лет почти у всех школьников появляются деньги, как в наличной, так и в безналичной формах. Родители оформляют для детей банковские карты, которыми они активно пользуются. С 14 лет на законодательном уровне появляется возможность открывать вклады, многие начинают зарабатывать. Уже в школьном возрасте важно научиться грамотно распоряжаться собственными денежными средствами, распределять их во времени, правильно ставить финансовые цели и приоритеты по их достижению, оценивать риски, понимать свои права и знать, как их защитить, куда обратиться за помощью», — сказала Ирина Карлаш.

В 2019 года Калужская область вошла в десятку лидеров проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» по охвату школ и заняла девятое место в России. В онлайн-уроках приняли участие более 264 образовательных учреждений региона.

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