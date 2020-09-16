Брюссель, , 11:41 — REGNUM Европейская комиссия предложила сократить углеродные выбросы в Евросоюзе к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом заявила 16 сентября глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия предлагает увеличить сокращение углеродных выбросов до 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом)», — сказала она.

Она также добавила, что ЕП намерен инвестировать до 30% своей программы восстановления экономики объемом в €750 млрд в проекты «зеленой энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции подталкивают страны ЕС к поиску новых методов достижения экономической устойчивости. Европа выбрала так называемый зеленый путь, предполагающий снижение выбросов углеродов в атмосферу до нулевого показателя.

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