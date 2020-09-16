Киев, , 11:42 — REGNUM Германия самостоятельно не откажется от «Северного потока — 2», поэтому главная надежда Киева связана с новым пакетом санкций от США в отношении данного проекта.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

Об этом в одном из телеинтервью заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Чиновник сослался на свой опыт общения с представителями немецкой власти по этому вопросу:

«Я очень много времени провел в Германии и говорил с представителями немецкого правительства, с канцлером Ангелой Меркель… Сомневаюсь, что без американских санкций этот проект будет остановлен».

Соответственно, добавил Коболев, правильная тактика для Украины — продвигать санкции именно в Вашингтоне.

«Вот когда санкции США будут расширены, тогда мы сможем сказать, что проект «Северный поток — 2» похоронен навсегда», — сказал глава «Нафтогаза», добавив, что усиление американских санкций Киев ожидает уже этой осенью.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 15 сентября, в Вене президент Украины Владимир Зеленский призвал Австрию и других европейских «лоббистов» проекта «Северный поток — 2» посмотреть на этот вопрос «с украинского угла» и понять, что вскоре это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы.

До этого Зеленский заявлял, что президент США Дональд Трамп — единственный в мире человек, который может повлиять на строительство «Северного потока — 2» в пользу Украины.