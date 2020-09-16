Киев, , 11:34 — REGNUM В проекте госбюджета Украины на 2012 год должна быть больше отражена социальная составляющая, заявил в эфире украинского телевидения 16 сентября депутат Рады, глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Депутат констатировал, что повышение прожиточного минимума на Украине составило лишь 2% с учетом инфляции.

«Это фактически мы замораживаем бедность… мы не противодействуем бедности, мы не боремся с ней, мы фактически стабилизируем ее на определенном уровне», — заявил Гетманцев.

Депутат также раскритиковал проект бюджета из-за отсутствия конкретных программ поддержки промышленности.

«Реальной поддержки промышленности мы вообще не видим. При том что 6% дефицита госбюджета могли бы быть оправданы, если бы мы эти деньги тратили бы на развитие», — подчеркнул соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября правительство Украины на внеочередном заседании приняло проект госбюджета на 2021 год и передало его в Раду. Сейчас документ рассматривает профильный комитет парламента, предполагается, что уже 18 сентября госбюджет может вынесен на голосование в сессионный зал.

Правительство, в частности, ожидает дефицит госбюджета на уровне 6% от ВВП (в этом году — 7,5%), рост ВВП Украины в 2021 г. на 4,6%, инфляцию — 7,3%, среднемесячную заработную плату — 13,6 тысяч гривен (примерно $485), среднегодовой курс — в 29,1 гривен за доллар (в этом году держится на уровне 27−28 грн.).