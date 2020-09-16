Аддис-Абеба, , 11:34 — REGNUM Споры вокруг переноса общенациональных выборов в Эфиопии могут создать риск для инвестиций в экономику страны. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление аналитиков кредитного рейтингового агентства Moody's.

На прошлой неделе в северном регионе страны Тыграй провели выборы, несмотря на перенос общенациональных выборов федеральным правительством, что вызвало критику со стороны премьер-министра страны Абия Ахмеда, который назвал выборы «неконституционными».

В мае 2020 года Moody's понизило кредитный рейтинг Эфиопии, который указывает на то, насколько велика вероятность того, что с страны погасит свои долги, с B1 до B2 в основном из-за большого внешнего долга страны по сравнению с валютными поступлениями.

Кредитные рейтинговые агентства оценивают страны и учреждения по их кредитоспособности. Это, в свою очередь, может повлиять на то, во сколько обходится странам заимствование денег.

На фоне ускоренного инновационного развития и реализации масштабных инфраструктурных проектов Эфиопия вошла в список наиболее быстрорастущих экономик Африки, составленный Международным валютным фондом.

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