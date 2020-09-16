Москва, , 11:33 — REGNUM В России было зафиксировано снижение стоимости китайского кроссовера Foton Sauvana. Об этом 16 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, Foton Sauvana стал дешевле на 200 тысяч рублей или на 9,6 — 10,9% по сравнению с прежней стоимостью. Начальная версия Basic теперь продается за 1 639 900 рублей, а комплектация Comfort обойдется за 1 689 900 рублей.

Версия Luxury с автоматической трансмиссией теперь стоит 1 774 900 рублей, а комплектация Premium 7m, которая также оснащается «автоматом», стоит 1 874 900 рублей.

Напомним, последний раз стоимость Foton Sauvana изменялась в январе 2020 года. Тогда кроссовер стал дороже на 50 — 99 тыс. рублей.

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