Соль-Илецк, Оренбургская область, , 11:29 — REGNUM В Оренбургской области из-за коронавирусного режима отмечен резкий спад туристического потока на курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке. Если в сезон-2019 на уникальных озерах отдохнули 1,5 млн человек, то в 2020 году — всего 120 тысяч, сообщила корреспонденту ИА REGNUM специалист по связям с общественностью ООО «Соленые озера» Галина Баева.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

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В этом году из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, Соль-Илецкий курорт смог приступить к работе только 3 августа, а закрылся туристический сезон 15 сентября. Ранее открытие курортного сезона начиналось в мае.

Галина Баева отметила, что с возобновлением деятельности в 2020 году администрация курорта ощутила дефицит кадров. На территории курорта задействовали около 70 сотрудников. С сокращением туристического потока, а также увеличением затрат (на 35%) на соблюдение требований Роспотребнадзора в условиях текущей эпидобстановки ООО «Соленые озера» понесло значительный убыток.

Напомним, в начале июля жители Соль-Илецка обращались к власти с просьбой обратить внимание на курорт и дать разрешение на возобновление деятельности. Представители турбизнеса говорили об угрозе массового банкротства.

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