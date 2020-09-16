Киев, , 11:19 — REGNUM Украина рассчитывает получить за транзит российского газа в 2020 году сумму порядка 2 млрд долларов, заявил в эфире одного из интервью глава госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Чиновник напомнил, что в новом транзитном контракте закреплен принцип «качай или плати» (т.е. фиксированная оплата даже если транзит будет существенно меньше планируемого уровня).

«В период экономического кризиса… это является важным для страны в части получения гарантированного дохода от предоставления транзитных услуг», — заявил Коболев.

ИА REGNUM напоминает, что на этот год «Газпром» забронировал как минимум 65 млрд кубометров транзитных мощностей. По официальной статистике, за 8 месяцев текущего года оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд кубометров газа, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Новый транзитный контракт предполагает, что в следующие 4 года «Газпром» будет прокачивать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа.