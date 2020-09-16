Минск, , 11:13 — REGNUM В Белоруссии предприятие «Гродно азот» приступило к штатной работе после технических проблем. Об этом 16 сентября сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Технические неполадки устранены. Цех Карбамид-4 восстановил работу еще вчера, а цех Аммиак-3 уже выходит на штатную работу», — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что появившаяся в телеграм-каналах информация о забастовке безосновательна.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента Белоруссии в республике начались массовые протесты. К митингующим присоединились и работники крупных заводов.

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