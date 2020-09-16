Ярославль, 16 сентября 2020, 11:07 — REGNUM Арбитраж Москвы 9 октября 2020 года начнёт рассматривать иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к АО «Тутаевская ПГУ», которое производит и продаёт тепловую энергию — отопление и горячую воду — части потребителей в городе Тутаев Ярославской области. Среди клиентов общества немало управляющих компаний, обслуживающих многоквартирный жилой фонд. Сумма иска превышает 3,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Тутаевская ПГУ
Тутаевская ПГУ
Yarregion.ru

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Иск от госкорпорации поступил в суд ещё в конце августа. Рассматривать дело будет судья Архипова. Сумма требований — 3252 860 165,78 рубля. Третьим лицом в дело приглашено АО «Ярославская генерирующая компания», которое является единственным акционером ответчика.

На сайте ПГУ отмечается, что компания была создана для строительства и последующей эксплуатации ПГУ-ТЭС-52 МВт в Тутаеве, а также в рамках областной программы по повышению энергоэффективности Ярославской области.

«Строительство ПГУ-ТЭС в г. Тутаев является пилотным проектом в одном из шести федеральных проектов в сфере энергоэффективности «Комплексная малая энергетика», — отмечают на сайте АО.

Для справки: потребителями услуг «Тутаевской ПГУ» являются 58 тыс. жителей Тутаева и одноимённого района.