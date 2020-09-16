Москва, , 10:52 — REGNUM Китайская компания Chery запустит в России продажи нового кроссовера Tiggo 8 в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба представительства Chery в России.

Ожидается, что в РФ к названию нового кроссовера будет добавлена приставка не Plus, а Pro. Модель будет предлагаться покупателям с семиместным салоном и новым турбированным двигателем производительностью 186 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л, который агрегатируется с «роботом» DCT.

Длина нового Chery Tiggo 8 Plus/Pro равна 4722 мм, что на 22 мм больше, чем у базовой версии модели. При этом размер колесной базы остался прежними — 2710 мм.

Что касается дизайна автомобиля, то он похож на Tiggo 7 Pro, а салон кроссовера выполнен в стиле модели Exeed LX.

Напомним, в октябре нынешнего года автокомпания Chery официально представит модель Exeed VX — бюджетный аналог Toyota Land Cruiser.

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