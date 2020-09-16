Москва, , 10:49 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 16 сентября стоит ожидать консолидации в преддверии подведения итогов двухдневного заседания ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В целом остается актуальным сценарий технического укрепления рубля, который может продлиться на текущей и возможно на следующей неделе.

Участники рынка снижают размер геополитической премии на фоне отсутствия оперативных оргвыводов западных стран к России в отношении ситуации в Белоруссии и с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, несмотря на сохранение недружественной риторики.

Сегодня не исключены попытки закрепления курсом доллара ниже поддержки на 75 руб. с последующим ориентиром в 73,5 руб. Для курса евро эти отметки составляют — 89 руб. и 87,5 руб. соответственно.

Инвесторы начинают подходить к оценке возможного усиления санкционного давления более рационально, не ожидая быстрого ответа стран Запада, хотя эта повестка, едва ли, в обозримом будущем исчезнет из повестки дня.

Из-за ожидания заседания ФРС рубль не отреагировал на рост цен на нефть. Ранее ОПЕК ухудшил оценки падения потребления в этом году с 9,1 млн барр./сутки до 9,5 млн барр./сутки и улучшил прогнозы снижения добычи вне картеля на 360 тыс. барр./сутки до 2,7 млн барр./сутки, что продолжило оказывать давление на котировки черного золота.

Однако ущерб от нового урагана «Салли» в Мексиканском заливе, который уже привел к сокращению добычи на 21%, а также ожидания снижения запасов нефти в отчете от минэнерго США сегодня вечером вызвали волну ликвидации корлтких позиций.

Относительную поддержку нацвалюте в ближайшие будет придавать стартовавший налоговый период с основными выплатами на следующей неделе.

Ожидания продолжения тенденции к укреплению рубля базируются на предположении, что по итогам заседания ФРС ее председатель Джером Пауэлл подаст однозначные сигналы усиления монетарной поддержки в условиях риска фискального обрыва из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу принятия нового пакета стимулов», — считает эксперт.

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