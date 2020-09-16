Тбилиси, , 10:27 — REGNUM Открытие 112-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ВТО) прошло в Тбилиси 16 сентября. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, на открытии мероприятия выступил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Я рад, что Грузия стала местом самой выдающейся, представительной встречи туристического сектора, — сказал Гахария. — Для нас очень важно, что это заседание впервые проходит за пределами Испании и именно в Грузии».

Согласно официальной информации, сессия ВТО пройдет в течение 16 сентября. На ней планируется обсудить проблемы туризма на фоне пандемии. 17 сентября в Тбилиси должен пройти форум, посвященный инвестициям, а также поезда участников съезда в Цинандали в Кахетию.

Сообщается, что в Грузию на сессию прибыли делегации, представляющие Испанию, Грецию, Португалию, Румынию, Марокко, Саудовскую Аравию и другие страны.

Стоит отметить, что штаб-квартира ВТО находится в Мадриде. Эта сессия проводится не в Испании из-за того, что там неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

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