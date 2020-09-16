Москва, , 10:21 — REGNUM Правительство России направит 1 млрд рублей на поддержку предприятий лёгкой промышленности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Субсидии на поддержку предприятий лёгкой промышленности будут поступать ежемесячно. Компании получат компенсацию по кредитам, выданным на срок до трёх лет.

Постановление распространяется на кредиты, взятые с 2019 по 2022 год и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам.

Как сообщало ИА REGNUM, на компенсацию части затрат по кредитам направят около 454 млн рублей, на стимулирование спроса и покупку необходимого оборудования — 304 млн рублей.

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