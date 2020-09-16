Москва, 16 сентября 2020, 10:13 — REGNUM В ситуации с мировыми ценами на нефть переломным моментом может стать лишь полное (или близкое к такому статусу) освобождение мира от «коронавирусного давления», что в 2020 году, скорее всего, не случится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко заявил, что новости, которые поступают из Индии, не внушают оптимизма относительно быстрого восстановления мирового спроса на нефть.
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