Москва, , 10:13 — REGNUM В ситуации с мировыми ценами на нефть переломным моментом может стать лишь полное (или близкое к такому статусу) освобождение мира от «коронавирусного давления», что в 2020 году, скорее всего, не случится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«В сложившейся ситуации переломным моментом может стать лишь полное (или близкое к такому статусу) освобождение мира от «коронавирусного давления» и, вероятнее всего, в 2020 году этого не произойдет. Однако если позитивный сценарий все-таки реализуется, то нефтяной рынок начнет переходить в уверенно-положительную динамику, начиная с февраля-марта 2021 года. Однако того ценового уровня — 60 долларов за баррель, на котором рынок находился до его мартовского обвала, достигнуть вряд ли удастся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко заявил, что новости, которые поступают из Индии, не внушают оптимизма относительно быстрого восстановления мирового спроса на нефть.

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