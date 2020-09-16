Москва, 16 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Новости, которые поступают из Индии, не внушают оптимизма относительно быстрого восстановления мирового спроса на нефть, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, как пояснил экономист, транспортные отрасли Европы, Китая и США также очень медленно восстанавливают объемы потребления нефти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Тамара Сафонова заявила, что до конца 2020 года спрос на нефтяное сырье, вероятно, будет находиться в коридоре от 88 до 92 млн баррелей в сутки.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономист предупредила о новом снижении мирового спроса на нефть
Читайте развитие сюжета: Нефть нескоро вернется к цене в 60 долларов – прогноз экономиста