Москва, , 10:06 — REGNUM Новости, которые поступают из Индии, не внушают оптимизма относительно быстрого восстановления мирового спроса на нефть, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Опасения ОПЕК+ по ухудшению ситуации на нефтяном рынке вполне обоснованы, — сказал он. — С одной стороны, экономические данные из стран Азии, где основным потребителем черного золота выступает Индия, не внушают оптимизма. Потребление нефти ее транспортной отраслью все еще далеко от докризисных показателей. К тому же динамика распространения пандемии не перешла в нисходящую плоскость — так, ежедневный прирост новых заболевших в Индии в сентябре почти дотянул до значения в 100 000 человек».

Кроме того, как пояснил экономист, транспортные отрасли Европы, Китая и США также очень медленно восстанавливают объемы потребления нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Тамара Сафонова заявила, что до конца 2020 года спрос на нефтяное сырье, вероятно, будет находиться в коридоре от 88 до 92 млн баррелей в сутки.

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