Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:02 — REGNUM На Ямале уволен в связи с утратой доверия директор муниципального предприятия, который помог выиграть тендер своему отцу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Прокурорская проверка муниципального предприятия посёлка Горковское «Партнёр» установила, что в сентябре-октябре 2019 года его директором утверждена аукционная документация на поставку дровяного леса на сумму более 7,4 млн рублей с условиями, ограничивающими конкуренцию. А именно, был необоснованно сокращён срок поставки дров и увеличен срок расчёта поставщиком, что препятствовало участию в торгах иных предприятий. Причём единственная заявка на аукцион поступила от предпринимателя, который является отцом директора МУП «Партнёр».

Кроме того, заказчик не провёл приёмку дров и экспертизу их качества. Сведения об исполнении контракта и его оплате в интернете не размещались, что существенно затрудняло контроль за соблюдением законности госзакупки.

Прокуратура ЯНАО внесла главе муниципального образования Горковское представление об устранении нарушений, в результате рассмотрения которого директор МУП «Партнёр» уволен.