Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга хотят лишить возможности оформлять на себя сразу несколько льготных проездных билетов. Пока что городское законодательство не содержит подобных запретов, что создает предпосылки для злоупотреблений в виде передачи льготных проездных третьим лицам.

Станция метро «Площадь Восстания» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 16 сентября в Смольном, по предложению комитета по транспорту, петербургские льготники должны получать льготный проездной билет лишь по одному из оснований, которое сами выбрали.

Это должно пресечь практику, когда некоторые горожане получают два, а то и несколько проездных билетов и активно используют их не только для собственного проезда.

«Только в декабре 2018 и в январе 2019 года в базе данных метрополитена было обнаружено 128 граждан, у которых имеется две и больше льготы. По каждой из этих льгот оформлены электронные носители и приобретены проездные билеты», — пояснили в городской администрации.

Отдельные пассажиры используют несколько льготных проездных, одновременного предъявляя их при входе в метрополитен. При этом помимо правообладателя такие проездные зачастую используются посторонними людьми.

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