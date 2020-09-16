Москва, , 09:53 — REGNUM Китайская компания FAW подняла цены на свои кроссоверы, представленные на авторынке России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цены автомобили марки выросли на 9,7 — 13,8% по сравнению с прежней стоимостью. Все версии кроссовера FAW Besturn X40 подорожали на 107 — 108 тыс. рублей, а FAW Besturn X80 стал дороже на 159 — 160 тыс. рублей.

Базовая версия Besturn X40 теперь стоит 1 107 000 рублей. Максимальная комплектация с механической трансмиссией подорожала до 1 156 000 рублей, а с автоматической коробкой передач — до 1 206 000 рублей.

Среднеразмерный FAW Besturn X80 теперь продается от 1 308 000 рублей. При этом топовая версия с «механикой» стоит 1 418 000 рублей, а с «автоматом» — 1 529 000 рублей.

Напомним, по итогам августа в России было продано 406 автомобилей компании FAW — на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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