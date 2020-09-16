Москва, , 09:45 — REGNUM Правительство РФ обеспокоено ростом случаев досрочной смены гражданами пенсионных страховщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

На практике досрочные переходы, влекущие для застрахованных лиц финансовые потери, стали основной формой смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Так, из общего числа подаваемых заявлений о переходе к новому страховщику доля заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе составляет 98%. Такие данные приводит правительство в сопроводительных материалах к внесенному в Госдуму законопроекту, призванному блокировать несанкционированную смену негосударственных пенсионных фондов.

«Изменения, внесенные в федеральный закон, предусматривающие обеспечение застрахованных лиц информацией о состоянии их пенсионных накоплений и возможных потерях при досрочной смене страховщика, не повлияли на процентное отношение заявлений о досрочном переходе от общего количества подаваемых заявлений. Доля таких заявлений по состоянию на 1 июля 2019 г. составила 98%», — отмечается в документах.

Одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном переходе является финансовая заинтересованность представителей (агентов), привлекаемых негосударственными пенсионными фондами на основании гражданско-правовых договоров. При этом, как следует в том числе из жалоб, допускаются случаи как введения в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику, указали в правительстве.

Сейчас в случае досрочной смены застрахованным лицом страховщика могут иметь место финансовые потери в виде удержания инвестиционного дохода или невосполнения убытков, полученных в результате инвестирования средств пенсионных накоплений у текущего страховщика. Нормы действуют для снижения числа частых переходов из одного фонда в другой, так как это влияет на инвестиционную политику НПФ.

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