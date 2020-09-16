Москва, , 09:44 — REGNUM В начале этой недели (14−20 сентября) котировки биржевых сортов нефти удерживаются на крупнейших мировых торговых площадках ниже отметки 40 долларов за баррель, что соответствует нисходящему тренду, возникшему на рынке в начале сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова.

«Динамику цен на «черное золото» формировали производственные обстоятельства, а также макроэкономика и климатический фактор, — пояснила она. — Во-первых, трейдеры ждут намеченной на среду публикации очередного еженедельного доклада Минэнерго США по запасам нефти в стране. Во-вторых, вышел свежий еженедельный обзор мирового рынка нефти от ОПЕК, авторы которого снизили прогноз спроса на нефть в 2020 году на 400 тыс. баррелей в сутки. В-третьих, на участников рынка повлияли новости из Ливии, где главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял на себя обязательство положить конец многомесячной блокаде объектов нефтегазового комплекса. По мнению экспертов, речь идет о росте поставок на один миллион баррелей в сутки и более».

Кроме того, как пояснила экономист, имел место и климатический фактор.

«Трейдеры ожидали очередного нарушения объемов нефтедобычи на побережье Мексиканского залива из-за тропического шторма «Салли», — добавила Сафонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефть марки Brent 15 сентября подорожала на 2,59%, до 40,61 долларов за баррель.

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