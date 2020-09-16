Москва, , 09:39 — REGNUM Правительство РФ частично компенсирует затраты на погашение процентов по кредитам для предприятий лёгкой промышленности. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Отмечается, что компенсацию смогут получить предприятия, получившие кредиты на срок до трёх лет, при этом субсидии будут поступать каждый месяц.

По мнению российского правительства, данный шаг позволит «стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях отрасли, повысить качество и расширить ассортимент продукции для различных рынков».