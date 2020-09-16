Оренбург, , 09:37 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года микрофинансовые организации (МФО) выдали займы на сумму 440 млн рублей. На фоне действовавших ограничений в условиях пандемии впервые за последние несколько лет объем выданных микрокредитов сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России.

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Финансисты отмечают, что 50% выданных населению займов — так называемые займы до зарплаты (краткосрочные потребительские микрозаймы на сумму до 30 тыс. рублей на срок не более 30 дней). В режиме онлайн предоставлено 724 микрозайма.

На фоне падения спроса населения на микрозаймы выросла доля кредитов, выданных представителям малого и среднего бизнеса. В общем портфеле МФО эти кредиты занимают 65%. Задолженность индивидуальных предпринимателей составляет 234 млн рублей, увеличившись на 20%, юридических лиц — 143 млн рублей (рост — 3%).

Добавим, на территории Оренбуржья зарегистрирована 21 микрофинансовая организация. Кроме того, в области работают 172 офиса микрофинансовых организаций, зарегистрированных в других регионах.