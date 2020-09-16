Махачкала, , 09:34 — REGNUM Строительство обувной фабрики с общим объемом инвестиций в размере 320 млн рублей началось в Махачкале. Предполагается, что на предприятии будет создано около 330 новых рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе министерства промышленности и торговли Дагестана.

Инвестор располагает двумя земельными участками в одной из промышленных зон Махачкалы. На территории площадью 3,3 тыс. кв. метров появятся два двухэтажных корпуса, в строительство которых вложат 120 млн рублей. Запуск производственного цикла позволит создать порядка 150 новых рабочих мест.

Кроме того, планируется возобновить реализацию проекта строительства трехэтажного производственного корпуса, остановленного по ряду причин три года назад. Данный проект стоимостью 200 млн рублей предполагает возведение корпуса общей площадью 4,5 тыс. кв. метров, с вводом его в строй появятся 180 новых рабочих мест.

Ранее в министерстве сообщали, что данная обувная фабрика станет крупнейшей на Северном Кавказе. В начале марта состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство объекта.

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