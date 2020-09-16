Варшава, , 08:55 — REGNUM Верховный суд Польши 16 сентября рассмотрит так называемый «акт деубекизации», который заключается в вероятном снижении пенсий для экс-сотрудников спецслужб (Urząd Bezpieczeństwa) времен социалистической Польской Народной Республики. Об этом передает Polskie Radio 24.

В феврале Верховный суд уже рассматривал данное дело, но судьи сочли его достаточно сложным и передали на рассмотрение Суду в расширенном составе из семи членов.

Пресс-секретарь Верховного суда, судья Александр Стемпковский сообщил СМИ, что Высшая судебная инстанция республики рассматривает дело по запросу Апелляционного суда в Белостоке, который выразил сомнения по поводу критерия «служба тоталитарному государству». Так, представители инстанции из данного города поинтересовались, учитывается ли данный критерий «в случае формального членства в службах» или его следует оценивать «на основе индивидуальных действий и их проверки с точки зрения нарушения основных прав и свобод человека, служащих коммунистическому режиму».

Параллельно с Верховным судом «закон о деубекизации» рассматривает и Конституционный суд, проверяя конституционность положений акта. Приговор он пока также не вынес. Последнее слушание, назначенное на 11 сентября, перенесено на 6 октября.