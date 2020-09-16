Невинномысск, Ставропольский край, , 08:52 — REGNUM Новое кондитерское производство открылось на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Невинномысске в Ставропольском крае. Стоимость реализации проекта составляет 30,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главы региона.

Производственную линию запустил резидент ТОСЭР — «Невинномысская кондитерская фабрика» (ООО «НКФ»). Предполагается, что мощность нового предприятия позволят выпускать до 500 тонн кондитерских изделий в месяц. На фабрике создано более 80 новых рабочих мест.

В планах развития фабрики — расширение ассортимента кондитерских изделий. Производимую продукцию планируется поставлять в торговую сеть не только на Ставрополье, но и других российских регионов, а также на экспорт — в страны СНГ, Европы и Азии.

Глава Невинномысска Михаил Миненков у себя в Instagram сообщил, что новое предприятие будет производить шоколад, печенья, крекеры и вафельные трубочки. В ближайшем будущем фабрика планирует расширить ассортимент изделий и производить мармелад, шоколадные батончики и другие виды сладостей.