Тюмень, , 08:32 — REGNUM Тюменскую область в 2019 году посетили 3,3 млн туристов. Об этом со ссылкой на руководителя регионального агентства туризма и продвижения Марию Трофимову сообщает «Тюменская линия».

Тюмень Пивоваров Игорь Николаевич

Турпоток в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличился в регионе на 20%. Прирост иностранных туристов составил около 40%.

По словам Марии Трофимовой, ёмкость туристического рынка Тюменской области составляет 54 млрд рублей, его доля в валовом региональном продукте — 3%. Налоговые поступления от сферы туризма за пять лет выросли в три раза.

Популярностью у туристов в Тюменской области пользуется «Императорский маршрут» и термальные источники, отметила руководитель регионального агентства туризма и продвижения.