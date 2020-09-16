Новосибирск, , 08:30 — REGNUM В Новосибирской области, по данным организаций, сообщивших сведения о просроченных выплатах по заработной плате за август 2020 года, общая сумма задолженности по состоянию на 1 сентября составила 64,5 млн рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

По сравнению с предыдущим месяцем общая сумма задолженности по зарплате снизилась на 2%.

«11,6 млн рублей — это не выплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее. Своевременно не получили заработную плату 1,2 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 52,9 тыс. рублей не выплаченной заработной платы», — уточнил региональный орган статистики.

Больше других своим сотрудникам по зарплате задолжали «НЭВЗ-Союз», «НЭВЗ-Керамикс», «Посевнинский завод спецтехники» и «Молкомбинат Утянский», «Байкальская строительная компания». На их долю приходится 91,6% общей суммы задолженности.