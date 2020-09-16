Вашингтон, , 08:34 — REGNUM В Соединённых Штатах на продажу выставлен Porsche 356A 1500 Carrera Coupe без мотора, который был собран в 1956 году. Объявление о продаже обнародовано на сайте European Collectibles.

За автомобиль владельцы хотят выручить 237 тыс. долларов (17 812 400 рублей). Всего с 1948 по 1965 год было выпущено 76 303 таких Porsche 356A. Автомобиль собран на основе Volkswagen Beetle. В качестве силового агрегата у авто изначально был 44-мощный мотор.

Большая стоимость, выставленного на продажу экземпляра, объясняется редкой модификацией 356A 1500 GS Carrera Coupe. Машина оснащена европейскими бамперами, а также круглыми задними фонарями.

Внутри модель обшита искусственной кожей бежевого оттенка, которая сочетается с зеленой эмалью. Стоит отметить, что автомобиль находился в одних руках 43 года.

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