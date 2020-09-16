Москва, , 08:16 — REGNUM Нефть марки Brent 15 сентября подорожала на 2,59%, до $40,61 за баррель. Росту цен способствовали макроданные из Китая, повышение фондовых индексов, а также бушующий ураган Салли в Мексиканском заливе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В августе промышленное производство и розничные продажи в Китае превысили прогнозы, усилив надежды на восстановление экономики и спрос на нефть.

В Мексиканском заливе бушует ураган «Салли». Ожидается, что «Салли» ударит по центральной части побережья залива. В первую очередь под ударом окажутся штаты Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама.

В штатах, к которым приближается ураган, объявлено штормовое предупреждение. Власти предписали жителям эвакуироваться. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода, с июня до конца ноября.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасов нефти на прошлой неделе сократились на 9,517 млн баррелей (ожидалось +1,27 млн).

Запасы бензина увеличились на 3,762 млн баррелей (ожидалось уменьшение на 160 тыс. баррелей). запасы дистиллятов сократились на 1,123 млн баррелей (ожидалось +600 тыс. баррелей).

Сегодня, 16 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,40% до $41,18. Цена достигла сопротивления. Согласно последним данным, ураган «Салли» стал 1-й категории. Его скорость упала до 135 км/ час. Возможно, штатам удастся избежать разрушений.

Покупателям открыта дорога на $41,90. Для продолжения роста покупателям будет нужна поддержка от фондовых рынков и отчета минэнерго США. Без поддержки цена вернется к уровню $40,35.

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