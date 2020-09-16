Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 15 сентября укрепился к иностранным валютам на фоне спроса на рисковые активы, а также внутридневного ралли цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Спрос на рисковые активы вырос после публикации сильной статистики в Китае на торгах в Азии. Опубликованные данные по промпроизводству и розничным продажам Китая за август, превысившие прогнозы, способствовали росту надежд на восстановление экономики.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,38%, до 74,99 руб., евро/рубль — на 0,47%, до 88,85 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 96,62 руб.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,59%, до $40,61 за баррель. Росту цен способствовали макроданные из Китая, рост фондовых индексов, а также бушующий ураган «Салли» в Мексиканском заливе.

Рубль укрепляется, но не так сильно, как растет цена на нефть. Это связано с неопределенной ситуацией по отравлению Навального. Запад и Европа заявили, что он был отправлен веществом из группы «Новичок», угрожают санкциями, а сами не отправляют анализы прокуратуре РФ, чтобы провести расследование, найти преступника и наказать его по всей строгости закона.

Сегодня, 16 сентября, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подорожал на 1,16% до $41,08. Рубль сегодня будет получать поддержку от налогового периода и повышения цен на нефть.

Падение курса доллара ниже 74,33 руб. станет сигналом для рубля к дальнейшему укреплению до 73,40 руб./доллар.

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