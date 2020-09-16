Санкт-Петербург, , 08:01 — REGNUM Платная скоростная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» в Петербурге с 2021 года впервые со времени ввода в эксплуатацию даст поступления в бюджет города. Такой прогноз дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее на протяжении нескольких лет город выплачивал концессионеру ЗСД, построенного в 2016 году на основе государственно-частного партнерства, гарантированный минимальный доход, исходя из проектной загрузки трассы, которую так и не удалось пока достичь.

За несколько лет налогоплательщики Петербурга уже выплатили концессионерам более 17 млрд рублей такой недополученной прибыли, примерно по 4 млрд в год.

«В этом году такие платежи не были заложены и со следующего года проект ЗСД начнет генерировать прибыль. И большая часть этого дохода пойдет в бюджет города», — цитирует Максима Соколова издание «Фонтанка».

Однако для развития трассы и выхода ее на проектные цифры необходимы дополнительные развязки с городской дорожной сетью. Идет проектирование и строительство четырех таких объектов.

И на это опять запрашиваются деньги города. Так, комитет имущественных отношений Смольного предложил выделить 3 млрд рублей в 2021 году для строительства развязки ЗСД с Шуваловским проспектом.

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