Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Уязвимость угрожает странам, добывающим нефть, поскольку на рынке этого сырья назревает новое падение спроса, считают участники виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC), передает телеканал CNBC.

По прогнозам аналитиков, к концу текущего года мировой спрос на нефть сократится на 8 млн миллионов баррелей в сутки. Кроме того, по их мнению, кризисное состояние на рынке будет наблюдаться и весь следующий год.

Эксперты полагают, что эпоха постоянной потребности в нефти завершилась. Так, представители нефтегазовой компании BP заявили, что размер спроса на сырье может оставаться низким в течение трех десятилетий.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.

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